Альбанезе занял пост премьер-министра Австралии

Лидер лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, победивший на федеральных парламентских выборах, автоматически стал новым 31-м премьер-министром страны.

Лидер лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, победивший на федеральных парламентских выборах, автоматически стал новым 31-м премьер-министром страны.

Как передает Report со ссылкой на ABC, 59-летний политический лидер ранее был в оппозиции.

За свою 26-летнюю политическую карьеру он шесть лет проработал в правительстве Австралии, когда в 2007 году к власти ненадолго пришли лейбористы. Позже он стал министром инфраструктуры и транспорта. В 2013 году Альбанезе был назначен заместителем премьер-министра.