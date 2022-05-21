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Альбанезе занял пост премьер-министра Австралии

Альбанезе занял пост премьер-министра Австралии Лидер лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, победивший на федеральных парламентских выборах, автоматически стал новым 31-м премьер-министром страны.
Другие страны
21 мая 2022 г. 20:42
Альбанезе занял пост премьер-министра Австралии

Лидер лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, победивший на федеральных парламентских выборах, автоматически стал новым 31-м премьер-министром страны.

Как передает Report со ссылкой на ABC, 59-летний политический лидер ранее был в оппозиции.

За свою 26-летнюю политическую карьеру он шесть лет проработал в правительстве Австралии, когда в 2007 году к власти ненадолго пришли лейбористы. Позже он стал министром инфраструктуры и транспорта. В 2013 году Альбанезе был назначен заместителем премьер-министра.

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