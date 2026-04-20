Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 20 апреля, 2026
    • 17:16
    Al-Jazeera: США перебросили в Пакистан спецоборудование перед визитом делегации

    По меньшей мере шесть правительственных самолетов США, груженных оборудованием защищенной связи, бронированным транспортом для кортежа и дополнительным техническим оснащением, совершили посадку на авиабазе ВВС Пакистана Нур Хан в Равалпинди.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, после разгрузки борта покинули территорию базы.

    Операция была проведена накануне ожидаемого прибытия высокопоставленной американской делегации.

    Отмечается, что аэродром является основным пунктом приема VIP-гостей для Исламабада.

    По данным телеканала два из этих самолетов приземлились сегодня, и еще четыре в течение последних 48 часов.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана ВВС Пакистана Пакистан
    "Al-Jazeera": ABŞ Pakistana xüsusi avadanlıqlar göndərib
    Al Jazeera: US sends special equipment to Pakistan ahead of delegation visit

