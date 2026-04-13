Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза
    • 13 апреля, 2026
    • 17:42
    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    США готовы ввести и поддерживать морскую блокаду Ирана, однако пока не определили правила реагирования на возможные нарушения.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя в американской администрации.

    По словам чиновника, у Вашингтона достаточно сил и средств для обеспечения блокады, и она будет действовать столько, сколько потребуется, в соответствиями с решениями президента США Дональда Трампа.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начать блокировку Ормузского пролива.

    "Al-Jazeera": ABŞ Hörmüz blokadasının pozulmasına necə reaksiya göstərəcəyinə qərar verməyib
    Al Jazeera: US undecided on response to alleged Strait of Hormuz blockade breach

