Al Jazeera обратился с иском о гибели своей журналистки в МУС против Израиля

Катарский телеканал Al Jazeera подал иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели своей журналистки Ширин Абу Акле.

Катарский телеканал Al Jazeera подал иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели своей журналистки Ширин Абу Акле.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте владельца телеканала-медиахолдинга Al Jazeera Media Network.

"Сегодня Al Jazeera Media Network передает дело об убийстве своей коллеги Ширин Абу Акле израильскими оккупационными силами в Международный уголовный суд в Гааге", - указано в документе. Согласно заявлению, команда юристов Al Jazeera провела "детальное расследование и обнаружила новые доказательства, основанные на нескольких свидетельствах очевидцев, изучении многочисленных видеоматериалов и данных судебной экспертизы".

Как утверждается в обращении катарского холдинга к прокурору МУС, "новые свидетельства очевидцев и видеоматериалы ясно показывают, что Ширин и ее коллеги были обстреляны непосредственно израильскими оккупационными силами".