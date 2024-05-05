В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.

США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, с таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения", - говорится в материале издания.

По словам советника, подобное условие является частью "комплексного видения" и должно быть выполнено.