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В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.
Другие страны
5 мая 2024 г. 06:59
В США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией

США подпишут соглашение по обороне с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, с таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения", - говорится в материале издания.

По словам советника, подобное условие является частью "комплексного видения" и должно быть выполнено.

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