    Аль Ануни: Военная эскалация не может решить иранскую ядерную проблему

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 17:09
    Аль Ануни: Военная эскалация не может решить иранскую ядерную проблему

    ЕС призывает к деэскалации между Соединенными Штатами и Ираном, поддерживает тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами и готов внести свой вклад в любой значимый дипломатический процесс.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Службы ЕС по иностранным делам Анвар Аль Ануни, отвечая на вопросы журналистов о развитии событий вокруг Ирана и переговорах с США по ядерной проблеме.

    "ЕС поддерживает тесный контакт с США как на двусторонней основе, так и в рамках "большой семерки". Верховный представитель [Кая Каллас], в свою очередь, провела несколько бесед с коллегами в регионе", - заявил аль Ануни.

    По его словам, военная эскалация может иметь очень серьезные последствия для стабильности в регионе. Поэтому ЕС, приветствуя переговоры между США и Ираном, напоминает, что очень важно соблюдение сторонами международного права и проявление сдержанности.

    "ЕС готов внести свой вклад в любой значимый дипломатический процесс вокруг иранской ядерной программы, считая, что устойчивое решение по этой проблеме может быть достигнуто только путем переговоров. Однако Ирану давно пора продемонстрировать свою серьезность в решении проблем, волнующих международное сообщество", - заключил представитель службы.

    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz
