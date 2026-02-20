İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    • 20 fevral, 2026
    • 17:49
    Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz

    Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ və İran arasında gərginliyin azaldılmasına çağırır, bütün maraqlı tərəflərlə sıx əlaqə saxlayır və istənilən diplomatik prosesə töhfə verməyə hazırdır.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Aİ-nin Xarici İşlər Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər Əl-Ənuni İran ətrafındakı hadisələrin inkişafı və ABŞ ilə nüvə problemi üzrə danışıqlarla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Aİ həm ikitərəfli əsasda, həm də "Böyük yeddilik" çərçivəsində ABŞ ilə sıx təmasdadır. Ali nümayəndə Kaya Kallas da regiondakı həmkarları ilə bir neçə dəfə söhbət edib", - Əl Ənuni qeyd edib.

    İran ABŞ nüvə problemi
    Аль Ануни: Военная эскалация не может решить иранскую ядерную проблему

