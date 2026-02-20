Aİ rəsmisi: Hərbi gərginlik İranın nüvə problemini həll edə bilməz
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 17:49
Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ və İran arasında gərginliyin azaldılmasına çağırır, bütün maraqlı tərəflərlə sıx əlaqə saxlayır və istənilən diplomatik prosesə töhfə verməyə hazırdır.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Aİ-nin Xarici İşlər Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər Əl-Ənuni İran ətrafındakı hadisələrin inkişafı və ABŞ ilə nüvə problemi üzrə danışıqlarla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
"Aİ həm ikitərəfli əsasda, həm də "Böyük yeddilik" çərçivəsində ABŞ ilə sıx təmasdadır. Ali nümayəndə Kaya Kallas da regiondakı həmkarları ilə bir neçə dəfə söhbət edib", - Əl Ənuni qeyd edib.
Son xəbərlər
18:13
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıbİKT
18:10
Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcəkDigər ölkələr
18:06
Frenk Pallone Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidentinə qarşı təxribat cəhdinin sponsorlarındandır - RƏYXarici siyasət
18:05
Əraqçi: İran və ABŞ tez razılaşmada maraqlıdır, heç bir son müddət yoxdurRegion
18:05
2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötübEnergetika
18:05
WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
18:01
Foto
Göygöldə 10 şagirdin zəhərlənməsinə səbəb olan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
17:58
Sabah Ordubadın səkkiz kəndində işıq olmayacaqEnergetika
17:49