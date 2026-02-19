Аль Ануни: Без поддержки ЕС мирные договоренности по Украине не сработают

Любой план по прекращению российско-украинской войны потребует поддержки со стороны Европейского союза, чтобы сработать.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Службы ЕС по иностранным делам Анвар Аль Ануни, отвечая на вопрос о письме, направленном главой европейской дипломатии Каей Каллас 27 государствам-членам Евросоюза.

По информации СМИ, в письме изложены условия Европейского союза в отношении возможных мирных соглашений по Украине, включая требование о запрете российского военного присутствия и развертывания войск в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Аль Ануни отказался детально комментировать содержание документа, подчеркнув, что подход Каллас основывается на интересах ЕС в обеспечении безопасности и стабильности внутри Союза. По его словам, Брюссель стремится увидеть искренние обязательства со стороны России, подтверждающие ее готовность к миру, а также гарантии соблюдения интересов Европы.

"ЕС поддерживает мирные переговоры и стремится к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Но любой план по прекращению агрессивной войны России в Украине потребует поддержки со стороны Европейского союза, чтобы он сработал", - заявил он.

"Ничего не может быть решено по Украине без участия Европы, и я думаю, что это совершенно ясно", - добавил он.

В то же время он не стал комментировать сообщения о том, что европейская сторона отсутствует в текущем переговорном формате Украина-РФ-США. Ранее сообщалось, что двум европейским делегациям, прибывшим в Женеву, не разрешили участвовать в обсуждениях за столом переговоров.