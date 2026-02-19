Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək
- 19 fevral, 2026
- 17:29
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması üzrə istənilən plan işləmək üçün Avropa İttifaqının (Aİ) dəstəyini tələb edəcək.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici işlər xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər Əl-Ənuni Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın təşkilata üzv dövlətlərə göndərdiyi məktubla bağlı suala cavabında bildirib.
KİV-in məlumatına görə, məktubda Avropa İttifaqının Ukrayna üzrə mümkün sülh sazişlərinə dair şərtləri, o cümlədən Belarusda, Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda və Ermənistanda Rusiyanın hərbi iştirakının və qoşunların yerləşdirilməsinin qadağan edilməsi tələbi əks olunub.
Əl-Ənuni vurğulayıb ki, Kallasın yanaşması Aİ-nin ittifaq daxilində təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi maraqlarına əsaslanır.
Onun sözlərinə görə, Brüssel Rusiyanın sülhə hazır olduğunu təsdiqləyən səmimi öhdəliklər görmək istəyir.