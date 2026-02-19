İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 17:29
    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması üzrə istənilən plan işləmək üçün Avropa İttifaqının (Aİ) dəstəyini tələb edəcək.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici işlər xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Ənvər Əl-Ənuni Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın təşkilata üzv dövlətlərə göndərdiyi məktubla bağlı suala cavabında bildirib.

    KİV-in məlumatına görə, məktubda Avropa İttifaqının Ukrayna üzrə mümkün sülh sazişlərinə dair şərtləri, o cümlədən Belarusda, Ukraynada, Moldovada, Gürcüstanda və Ermənistanda Rusiyanın hərbi iştirakının və qoşunların yerləşdirilməsinin qadağan edilməsi tələbi əks olunub.

    Əl-Ənuni vurğulayıb ki, Kallasın yanaşması Aİ-nin ittifaq daxilində təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi maraqlarına əsaslanır.

    Onun sözlərinə görə, Brüssel Rusiyanın sülhə hazır olduğunu təsdiqləyən səmimi öhdəliklər görmək istəyir.

    Аль Ануни: Без поддержки ЕС мирные договоренности по Украине не сработают
    El Anouni: Peace agreements on Ukraine won't work without EU support

