    • 07 апреля, 2026
    • 16:21
    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Окно возможностей для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке закрывается.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари.

    "Мы близки к тому моменту, когда ситуация в регионе может выйти из-под контроля", - отметил он.

    По его словам, затягивание военных действий не отвечает долгосрочным интересам ни одного государства.

    "Если эта война продолжится, победителей не будет", - сказал он, подчеркнув, что нападения на гражданскую и энергетическую инфраструктуру недопустимы.

    Аль-Ансари затронул тему растущего напряжения вокруг региональных морских коридоров, отметив, что "Ормуз - это пролив, а не канал, и все страны региона имеют право свободно им пользоваться".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Маджид аль-Ансари
    Əl-Ənsari: Yaxın Şərqdəki münaqişənin diplomatik həlli üçün imkanlar pəncərəsi bağlanır
    Qatar warns of regional 'spiral' as diplomatic window closes

