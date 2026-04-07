Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 16:21
Окно возможностей для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке закрывается.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Мы близки к тому моменту, когда ситуация в регионе может выйти из-под контроля", - отметил он.
По его словам, затягивание военных действий не отвечает долгосрочным интересам ни одного государства.
"Если эта война продолжится, победителей не будет", - сказал он, подчеркнув, что нападения на гражданскую и энергетическую инфраструктуру недопустимы.
Аль-Ансари затронул тему растущего напряжения вокруг региональных морских коридоров, отметив, что "Ормуз - это пролив, а не канал, и все страны региона имеют право свободно им пользоваться".
Последние новости
17:56
Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в ЕвропуДругие страны
17:50
ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракетДругие страны
17:48
Фото
В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдингаФинансы
17:46
Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в ИранеДругие страны
17:40
Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032гДругие страны
17:38
МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестицийФинансы
17:31
Фото
В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестицидыЗдоровье
17:30
Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в СтамбулеВ регионе
17:23
Фото