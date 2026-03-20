Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликт

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о стремлении уберечь страну от конфликта на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщил в речи, произнесенной после молитвы по случаю праздника Ид аль-Фитр в президентском дворце в Дамаске.

"Мы с предельной точностью просчитываем свои шаги и работаем над тем, чтобы уберечь Сирию от любого конфликта. Важно помнить, что Сирия всегда была ареной конфликтов и раздоров на протяжении последних 15 лет и даже больше, но сегодня она находится в гармонии со всеми соседними странами на региональном и международном уровнях", - сказал он.

Он добавил, что Сирия проявляет полную солидарность с арабскими государствами.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.