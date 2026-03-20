    Əhməd əş-Şəraa: Suriya regional münaqişəyə cəlb olunmaqdan qaçmağa çalışır

    Əhməd əş-Şəraa: Suriya regional münaqişəyə cəlb olunmaqdan qaçmağa çalışır

    Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraa Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda ölkəni münaqişədən qorumaq istəyini bəyan edib.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Dəməşqdəki prezident sarayında çıxışında bildirib.

    "Biz addımlarımızı son dərəcə dəqiqliklə hesablayırıq və Suriyanı hər hansı münaqişədən qorumaq üzərində işləyirik. Suriya son 15 il və hətta daha çox müddət ərzində həmişə münaqişələr və ixtilaflar meydanı olub, lakin bu gün o, regional və beynəlxalq səviyyələrdə bütün qonşu ölkələrlə harmoniya içindədir", - Suriya Prezidenti qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Suriya ərəb dövlətləri ilə tam həmrəylik nümayiş etdirir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Əhməd əş-Şəraa
    Ахмед аш-Шараа: Сирия стремится избежать вовлечения в региональный конфликт

