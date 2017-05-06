Агентство Sputnik лишено аккредитации в Конгрессе США

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Агентство Sputnik получило отказ в оформлении постоянного пропуска для посещения слушаний в Палате представителей и Сенате США.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

По данным издания, корреспонденту Sputnik в Вашингтоне Эндрю Файнбергу отказали в аккредитации.

Согласно заявлению главы пресс-галереи Конгресса Джастина Уилсона, среди членов пресс-пула в Капитолии не могут быть сотрудники СМИ, которые финансируются государством.

Отмечается, что Sputnik может обжаловать данное решение.