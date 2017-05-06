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    Агентство Sputnik лишено аккредитации в Конгрессе США

    Корреспонденту Sputnik в Вашингтоне Эндрю Файнбергу отказали в аккредитации

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Агентство Sputnik получило отказ в оформлении постоянного пропуска для посещения слушаний в Палате представителей и Сенате США.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico.

    По данным издания, корреспонденту Sputnik в Вашингтоне Эндрю Файнбергу отказали в аккредитации.

    Согласно заявлению главы пресс-галереи Конгресса Джастина Уилсона, среди членов пресс-пула в Капитолии не могут быть сотрудники СМИ, которые финансируются государством.

    Отмечается, что Sputnik может обжаловать данное решение.

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