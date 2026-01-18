AFP: Макрон призывает применить к США антипринудительный инструмент ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 18 января, 2026
    • 16:53
    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за применение против США инструмента ЕС против экономического принуждения (Anti-Coercion Instrument - ACI) при введении пошлин в отношении европейских стран на фоне ситуации с Гренландией.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение французского лидера.

    "Глава государства будет в течение всего дня поддерживать контакты со своими европейскими коллегами. Он потребует задействовать инструмент ACI", - заявил источник.

    По его словам, Макрон также считает, что угрозы президента США Дональда Трампа "ставят под сомнение обоснованность торгового соглашения" между ЕС и Вашингтоном, предусматривающего ведение нулевых таможенных пошлин на американские товары в Европе. Данное соглашение было подписано летом прошлого года и подразумевало сохранение пошлин на товары из ЕС на уровне 15%, тогда как в Европе для американских товаров вводились нулевые пошлины.

    Инструмент ACI вступил в силу в 2023 году, он призван защищать ЕС и страны сообщества от экономического принуждения со стороны третьих стран. По словам европейских чиновников, угроза Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Данию отдать Гренландию и вынудить ЕС отказаться от принудительных мер в отношении американских технологических компаний, подпадает под это определение. ACI также позволяет Евросоюзу блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок банковских, страховых и других финансовых услуг.

