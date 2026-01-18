İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Makron ABŞ-yə qarşı Aİ-nin iqtisadi məcburetmə vasitəsini tətbiq etməyə çağırır

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:44
    KİV: Makron ABŞ-yə qarşı Aİ-nin iqtisadi məcburetmə vasitəsini tətbiq etməyə çağırır

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Avropa ölkələrinə qarşı rüsumların tətbiqi və Qrenlandiya ilə bağlı vəziyyət fonunda ABŞ-yə qarşı Avropa İttifaqının (Aİ) iqtisadi məcburetmə alətinin (Anti-Coercion Instrument – ACI) tətbiqini dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Agence France-Presse" (AFP) Fransa liderinin ətrafına istinadən yayıb.

    "Dövlət başçısı bütün gün ərzində Avropa həmkarları ilə əlaqə saxlayacaq. O, ACI alətinin işə salınmasını tələb edəcək", – mənbə bildirib.

    Makron həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın təhdidlərinin Avropa İttifaqı ilə Vaşinqton arasında imzalanmış ticarət sazişini şübhə altına qoyduğunu hesab edir. Bu saziş ötən ilin yayında imzalanmışdı və Avropa mallarına 15 %-lik rüsumların saxlanılmasını, ABŞ mallarına isə Avropada gömrük rüsumlarının sıfıra endirilməsini nəzərdə tuturdu.

    ACI aləti 2023-cü ildə qüvvəyə minib və Avropa İttifaqını, həmçinin üzv ölkələri üçüncü dövlətlərin iqtisadi məcburiyyətindən qorumaq məqsədi daşıyır. Avropa rəsmilərinin sözlərinə görə, Trampın Danimarkanı Qrenlandiyanı verməyə məcbur etmək və Avropa İttifaqını ABŞ texnologiya şirkətlərinə qarşı məcburi tədbirlərdən imtina etdirmək üçün tariflərdən istifadə hədəsi buna uyğun gəlir. ACI həmçinin Avropa İttifaqına birbaşa xarici investisiyaları bloklamaq və ya bank, sığorta və digər maliyyə xidmətləri bazarına giriş imkanlarını məhdudlaşdırmaq imkanı verir.

    Fransa Emmanuel Makron ABŞ Qrenlandiya iqtisadi məcburetmə aləti
    AFP: Макрон призывает применить к США антипринудительный инструмент ЕС

    Son xəbərlər

    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    17:53

    Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub

    Digər ölkələr
    17:49

    İspaniyadakı kokain əməliyyatından sonra Türkiyə də hərəkətə keçib

    Region
    17:47

    Rimas Kurtinaitis: "Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar"

    Komanda
    17:45

    Portuqaliyada prezident seçkilərində seçici fəallığı 21 faizi ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:44

    KİV: Makron ABŞ-yə qarşı Aİ-nin iqtisadi məcburetmə vasitəsini tətbiq etməyə çağırır

    Digər ölkələr
    17:36
    Video

    İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb

    Region
    17:33

    "Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    Futbol
    17:29

    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti