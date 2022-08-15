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Афганское сопротивление объявило об активизации боев в годовщину правления талибов

Афганское сопротивление объявило об активизации боев в годовщину правления талибов В день годовщины захвата Кабула движением "Талибан" Национальный фронт сопротивления Афганистана (НФСА) объявил об активизации боевых действий.
Другие страны
15 августа 2022 г. 19:35
Афганское сопротивление объявило об активизации боев в годовщину правления талибов

В день годовщины захвата Кабула движением "Талибан" Национальный фронт сопротивления Афганистана (НФСА) объявил об активизации боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в сообщении Фронта отмечается, что в понедельник силы НФСА "перешли в наступление" и атаковали позиции "Талибана" по всему Панджшеру. По информации НФСА, 25 талибов были убиты, 18 ранены и один взят в плен.

Прошлой ночью бойцы Фронта также атаковали позиции талибов в провинциях Каписа и Парван.

Талибы не комментировали это заявление.

Ровно год назад, после захвата 33 из 34 провинций страны, 15 августа вооруженные группы талибов вошли без сопротивления со стороны правительственных сил в столицу Афганистана Кабул, откуда спешно бежали бывший президент Ашраф Гани и члены его кабинета министров.

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