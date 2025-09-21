Афганистан предостерег США в связи с желанием вернуться на авиабазу Баграм

Власти Афганистана, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в соцсети Х.

"В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории - ред.) США обязались "не применять и не угрожать применением силы касаемо вопросов территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности", - отмечается в тексте.

В заявлении подчеркивается, что Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов.

Напомним, что 18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм. 19 сентября он объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. 21 сентября американский лидер в соцсети Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.