Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Афганистан предостерег США в связи с желанием вернуться на авиабазу Баграм

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 17:13
    Афганистан предостерег США в связи с желанием вернуться на авиабазу Баграм

    Власти Афганистана, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовал заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в соцсети Х.

    "В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории - ред.) США обязались "не применять и не угрожать применением силы касаемо вопросов территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности", - отмечается в тексте.

    В заявлении подчеркивается, что Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов.

    Напомним, что 18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм. 19 сентября он объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. 21 сентября американский лидер в соцсети Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.

    Последние новости

    18:30
    Видео

    СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрыв

    Другие страны
    18:30

    СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октября

    Другие страны
    18:22

    Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию Нахчывана

    Внутренняя политика
    18:05

    Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератаки

    Другие страны
    17:59

    Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    17:47

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

    Экология
    17:41

    "Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторов

    Формула 1
    17:37

    Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу Эстонии

    Другие страны
    17:34

    Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

    Внешняя политика
    Лента новостей