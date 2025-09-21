Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 01:51
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над авиабазой Баграм.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - произойдет что-то плохое", - отметил глава вашингтонской администрации. Трамп 19 сентября сообщил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся авиабазы. 18 сентября он заявил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над этим объектом.
