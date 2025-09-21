Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над авиабазой Баграм.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - произойдет что-то плохое", - отметил глава вашингтонской администрации. Трамп 19 сентября сообщил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся авиабазы. 18 сентября он заявил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над этим объектом.