    Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 01:51
    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над авиабазой Баграм.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, - произойдет что-то плохое", - отметил глава вашингтонской администрации. Трамп 19 сентября сообщил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся авиабазы. 18 сентября он заявил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над этим объектом.

