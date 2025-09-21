İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Tramp "Baqram" bazası ilə bağlı Əfqanıstanı hədələyib

    • 21 sentyabr, 2025
    • 02:09
    Tramp Baqram bazası ilə bağlı Əfqanıstanı hədələyib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, əgər ölkə hakimiyyəti "Baqram" aviabazasına nəzarəti ABŞ-yə qaytarmaqdan imtina edərsə, Əfqanıstan nəticələrlə üzləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da yazıb.

    "Əgər Əfqanıstan Baqram aviabazasını onu tikənlərə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaytarmasa, pis nəsə baş verəcək", - Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri qeyd edib.

    Sentyabrın 19-da Tramp ABŞ rəsmilərinin Əfqanıstan nümayəndələri ilə hava bazası ilə bağlı məsələləri müzakirə etdiyini açıqlayıb. O, Vaşinqtonun obyektə nəzarəti bərpa etməyə cəhd etdiyini bildirib.

    Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм

