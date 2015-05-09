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    Аэропорты Москвы на время Парада Победы закроют

    Подобные ограничительные меры вызваны насыщенной авиационной частью парада

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Московские аэропорты 9 мая во время Парада Победы не будут принимать и отправлять самолеты. Как отмечает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Росавиации.

    В период с 10:30 до 11:20 мск столичную воздушную зону закроют для полетов гражданcкой авиации. "Разрешен только транзитный проход самолетов на высоте от 9 до 11 тыс. метров", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, подобные ограничительные меры вызваны насыщенной авиационной частью парада, в которой принимает участие свыше сотни различных летательных аппаратов.

    "Они прибывают к месту показа с разных аэродромов, и траектории их прохода невозможно выстроить без захода в коридоры гражданской авиации", - отметил представитель ведомства. Было принято решение о закрытии воздушного пространства на 50 минут.

    "Все авиакомпании были заранее оповещены об ограничениях и имели достаточно времени для того, чтобы скорректировать графики своих московских рейсов", - сказали в Росавиации.

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