Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 13:24
Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, беспилотники причинили определенный материальный ущерб, однако обошлось без пострадавших.
При этом отмечается, что ответственность за атаку никто на себя не взял.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Последние новости
13:58
Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форумеВнешняя политика
13:58
В Азербайджане вводятся штрафы за насилие в отношении детей в "воспитательных целях"Внутренняя политика
13:48
Азербайджан реализует 41 инвестиционный проект в Евразийском регионеФинансы
13:46
Бунневик: СБ ООН нуждается в реформировании в целях баланса силДругие страны
13:46
МЭА: Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в суткиЭнергетика
13:43
В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуемаМилли Меджлис
13:40
Экономика Азербайджана в январе-феврале выросла на 0,3%Финансы
13:39
МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голосаИКТ
13:37