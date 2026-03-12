Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников

    • 12 марта, 2026
    • 13:24
    Аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников

    Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, беспилотники причинили определенный материальный ущерб, однако обошлось без пострадавших.

    При этом отмечается, что ответственность за атаку никто на себя не взял.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

