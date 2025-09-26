Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании
- 26 сентября, 2025
- 15:50
Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы, не будет просить нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона о помиловании.
Как передает Report, об этом в эфире BFMTV сообщил адвокат Саркози - Жан-Мишель Дарруа.
"Он не думает о том, чтобы просить президента о помиловании, поскольку намерен продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат.
Саркози признан виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.
