Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 15:50
    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы, не будет просить нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона о помиловании.

    Как передает Report, об этом в эфире BFMTV сообщил адвокат Саркози - Жан-Мишель Дарруа.

    "Он не думает о том, чтобы просить президента о помиловании, поскольку намерен продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат.

    Саркози признан виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

    Николя Саркози Франция Эмманюэль Макрон помилование уголовное дело
    Vəkil: Sarkozi Makrondan əfv edilməsini istəməyəcək

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей