Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Суд Парижа признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 12:54
    Суд Парижа признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре

    Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    "Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", - говорится в материале.

    Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств.

    Финансовая прокуратура в марте потребовала для бывшего главы государства семь лет лишения свободы, штраф в размере €300 тыс. и пятилетний запрет на участие в выборах.

    Франция Николя Саркози суд уголовное дело

    Последние новости

    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    13:46

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    В регионе
    Лента новостей