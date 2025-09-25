Суд Парижа признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре
- 25 сентября, 2025
- 12:54
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.
"Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", - говорится в материале.
Суд решил, что между 2005 и 2007 годами он участвовал в схеме, связанной с привлечением незаконных средств.
Финансовая прокуратура в марте потребовала для бывшего главы государства семь лет лишения свободы, штраф в размере €300 тыс. и пятилетний запрет на участие в выборах.
