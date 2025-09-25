Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib
Digər ölkələr
- 25 sentyabr, 2025
- 15:29
Paris məhkəməsi Fransanın sabiq Prezidenti Nikolya Sarkozini beş il müddətinə həbs cəzasına məhkum edib, lakin hökmün icrası təxirə salınıb.
Bu barədə "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir.
N.Sarkozi 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya tərəfindən maliyyələşdirilməsi işi üzrə cinayət əlaqəsinə girməkdə təqsirli bilinib.
Son xəbərlər
15:44
Kamran Əliyev Özbəkistana səfərə gedibXarici siyasət
15:42
Tbilisidə "Holiday Inn" otelində atışma olub, bir nəfər saxlanılıbRegion
15:41
ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıqRegion
15:29
Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibDigər ölkələr
15:27
MOK rəsmisi: "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır"Komanda
15:26
Azərbaycanda uşaqlar üçün məhsul təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament ictimai müzakirəyə çıxarılacaqİnfrastruktur
15:25
"Sərhədçi" heyətini qanalı basketbolçu ilə gücləndiribKomanda
15:25
Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilibEnergetika
15:24