İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:29
    Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Paris məhkəməsi Fransanın sabiq Prezidenti Nikolya Sarkozini beş il müddətinə həbs cəzasına məhkum edib, lakin hökmün icrası təxirə salınıb.

    Bu barədə "Report" BFMTV telekanalına istinadən xəbər verir.

    N.Sarkozi 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya tərəfindən maliyyələşdirilməsi işi üzrə cinayət əlaqəsinə girməkdə təqsirli bilinib.

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    15:44

    Kamran Əliyev Özbəkistana səfərə gedib

    Xarici siyasət
    15:42

    Tbilisidə "Holiday Inn" otelində atışma olub, bir nəfər saxlanılıb

    Region
    15:41

    ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıq

    Region
    15:29

    Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    15:27

    MOK rəsmisi: "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır"

    Komanda
    15:26

    Azərbaycanda uşaqlar üçün məhsul təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament ictimai müzakirəyə çıxarılacaq

    İnfrastruktur
    15:25

    "Sərhədçi" heyətini qanalı basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    15:25

    Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilib

    Energetika
    15:24

    Azərbaycan və İordaniya fövqəladə hallarla mübarizəyə dair əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti