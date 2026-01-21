İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:01
    PAŞA Bankın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Fevralın 23-də, saat 17:00-da "PAŞA Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq müvafiq telekommunikasiya vasitəsi ilə məsafədən olacaq.

    Yığıncağın gündəliyi açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

    PAŞA Bank səhmdarların yığıncağı
    Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

    Son xəbərlər

    17:26

    Bakı metrosu Maliyyə Nazirliyindən aldığı faizsiz krediti bağlayıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    17:25
    Foto

    Vüqar Qurbanov vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    17:22

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Sülh Şurasına dəvət İlham Əliyevin xarici siyasətinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:19

    "Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Futbol
    17:17

    Danimarkanın Baş naziri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:07

    "Europol" narkotiklərin istehsalına qarşı tarixdə ən böyük əməliyyatı həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:06
    Foto
    Video

    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti