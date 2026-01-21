Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 17:24
    Состоится собрание акционеров PAŞA Bank

    23 февраля в 17:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО PAŞA Bank.

    Как сообщает Report, собрание пройдет дистанционно с использованием соответствующих телекоммуникационных средств.

    Повестка собрания не раскрывается.

    Напомним, что PAŞA Bank создан в 2007 году. Уставный капитал банка составляет 354,512 млн манатов.

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

