Состоится собрание акционеров PAŞA Bank
Финансы
- 21 января, 2026
- 17:24
23 февраля в 17:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО PAŞA Bank.
Как сообщает Report, собрание пройдет дистанционно с использованием соответствующих телекоммуникационных средств.
Повестка собрания не раскрывается.
Напомним, что PAŞA Bank создан в 2007 году. Уставный капитал банка составляет 354,512 млн манатов.
