İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:06
    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Ucar rayonunda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Qazyan kəndində, 1962-ci il təvəllüdlü Xəlilova Zəminə Əli qızına məxsus olan ümumi sahəsi 200 kvadratmetrlik birmərtəbəli, dörd otaqlı evdə qeydə alınıb.

    Alov qısa müddətdə evin hər tərəfini bürüyüb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, ev içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq külə dönüb.

    Hadisə yerinə FHN-nin Ucar Yanğından Mühafizə Hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib. Alov ram edilib və ətraf tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ucar yanğın hadisə

    Son xəbərlər

    17:26

    Bakı metrosu Maliyyə Nazirliyindən aldığı faizsiz krediti bağlayıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    17:25

    Vüqar Qurbanov vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    17:22

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Sülh Şurasına dəvət İlham Əliyevin xarici siyasətinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir - RƏY

    Xarici siyasət
    17:19

    "Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Futbol
    17:17

    Danimarkanın Baş naziri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:07

    "Europol" narkotiklərin istehsalına qarşı tarixdə ən böyük əməliyyatı həyata keçirib

    Digər ölkələr
    17:06
    Foto
    Video

    Ucarda dörd otaqlı ev yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti