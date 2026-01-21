"Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib
Futbol
21 yanvar, 2026
17:19
Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun futbolçusu Danilo Sikan "Anderlext"ə (Belçika) keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
24 yaşlı forvardla müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, hücumçu ötən mövsümün ortasında "Trabzonspor"a keçmişdi. O, Türkiyə klubunun heyətində meydana çıxdığı 34 matçda 7 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
