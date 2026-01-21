İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Trabzonspor"un futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:19
    Trabzonsporun futbolçusu Belçika klubuna keçib

    Türkiyənin "Trabzonspor" klubunun futbolçusu Danilo Sikan "Anderlext"ə (Belçika) keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçika təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    24 yaşlı forvardla müqavilənin müddəti 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, hücumçu ötən mövsümün ortasında "Trabzonspor"a keçmişdi. O, Türkiyə klubunun heyətində meydana çıxdığı 34 matçda 7 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

