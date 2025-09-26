Vəkil: Sarkozi Makrondan əfv edilməsini istəməyəcək
- 26 sentyabr, 2025
- 16:19
Fransanın keçmiş prezidenti Nikola Sarkozi məhkəmənin onu beş il həbs cəzasına məhkum etməsinə baxmayaraq, hazırkı dövlət başçısı Emmanuel Makrondan əfv edilməsini istəməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə BFMTV-yə Sarkozinin vəkili Jan-Mişel Darrua bildirib.
"O, prezidentdən əfv olunmasını istəməyi düşünmür, çünki təqsirsiz olduğunu sübut etmək niyyətindədir", - vəkil bildirib.
N.Sarkozi 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya tərəfindən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı işdə əlbirlikdə təqsirli bilinib.
