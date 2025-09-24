Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

Французское консульство в Иерусалиме, расположенное на улице Эмиля Ботта в западной части города, теперь указано на сайт Европейского союза как находящееся в "Палестине".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.

Издание полагает, что Франция запросила это изменение адреса на веб-сайте после признания Францией палестинского государства, а, Израиль, вероятно, потребует от Европейского союза вернуть прежний адрес.

Великобритания также изменила адрес одного из своих посольств на "Палестина", но только для того, которое находится в Восточном Иерусалиме.