Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 13:37
Французское консульство в Иерусалиме, расположенное на улице Эмиля Ботта в западной части города, теперь указано на сайт Европейского союза как находящееся в "Палестине".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ynet.
Издание полагает, что Франция запросила это изменение адреса на веб-сайте после признания Францией палестинского государства, а, Израиль, вероятно, потребует от Европейского союза вернуть прежний адрес.
Великобритания также изменила адрес одного из своих посольств на "Палестина", но только для того, которое находится в Восточном Иерусалиме.
Последние новости
13:52
В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборахДругие страны
13:46
Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашенияДругие страны
13:43
Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.Внешняя политика
13:38
Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в СШАДругие страны
13:37
Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"Другие страны
13:36
Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпаркЭкология
13:35
Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮБизнес
13:35
В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-СербияМилли Меджлис
13:34