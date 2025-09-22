Франция признала государственность Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о признании государственности Палестины.

Как передает Report, об этом он заявил на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина", - сообщил Макрон.