    Франция признала государственность Палестины

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 23:26
    Франция признала государственность Палестины

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о признании государственности Палестины.

    Как передает Report, об этом он заявил на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина", - сообщил Макрон.

    Эмманюэль Макрон Государство Палестина Франция Генассамблея ООН

