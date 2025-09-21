Великобритания вслед за Канадой и Австралией признала государственность Палестины

Великобритания официально признала Государство Палестина.

Как передает Report, соответствующее видеообращение размещено на странице британского премьера Кира Стармера в соцсети Х.

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил Стармер.

17:12

Канада и Австралия признали Государство Палестина.

Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на заявления канадского и австралийского лидеров.

"Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля", - говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

"Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина", - написал в свою очередь австралийский премьер Энтони Альбанезе в соцсети Х.