Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Великобритания вслед за Канадой и Австралией признала государственность Палестины

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 17:17
    Великобритания вслед за Канадой и Австралией признала государственность Палестины

    Великобритания официально признала Государство Палестина.

    Как передает Report, соответствующее видеообращение размещено на странице британского премьера Кира Стармера в соцсети Х.

    "Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - заявил Стармер.

    Канада и Австралия признали Государство Палестина.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на заявления канадского и австралийского лидеров.

    "Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля", - говорится в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни.

    "Австралия признает независимое и суверенное Государство Палестина", - написал в свою очередь австралийский премьер Энтони Альбанезе в соцсети Х.

    Канада Австралия Государство Палестина признание
    Kanada və Avstraliya Fələstini dövlət kimi tanıyıb

    Последние новости

    18:30
    Видео

    СМИ: На базе Баграм в Афганистане произошел взрыв

    Другие страны
    18:30

    СМИ: Парламентские выборы в Сирии перенесли на 5 октября

    Другие страны
    18:22

    Турецкий ученый: Запуск Зангезурского коридора придаст большой стимул развитию Нахчывана

    Внутренняя политика
    18:05

    Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератаки

    Другие страны
    17:59

    Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    17:47

    В большинстве регионов Азербайджана наблюдаются ливни с грозами

    Экология
    17:41

    "Формула 1": Mercedes по итогам Гран-при Азербайджана поднялся на 2-е место в Кубке конструкторов

    Формула 1
    17:37

    Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по запросу Эстонии

    Другие страны
    17:34

    Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам международной конференции

    Внешняя политика
    Лента новостей