Kanada və Avstraliya Fələstini dövlət kimi tanıyıb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 17:14
Kanada və Avstraliya Fələstini dövlət kimi tanıyıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" Kanada və Avstraliya liderlərinin bəyanatlarına istinadən xəbər verib.
"Kanada Fələstin dövlətini tanıyır və həm Fələstin, həm də İsrail üçün sülh dolu gələcəyə ümid yaratmaq üçün öz tərəfdaşlığını təklif edir", - Kanada Baş naziri Mark Karninin bəyanatında deyilir.
"Avstraliya müstəqil və suveren Fələstin Dövlətini tanıyır", - öz növbəsində, Avstraliya Baş naziri Entoni Albaneze "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
