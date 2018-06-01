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    Абрамович отозвал заявление на получение британской визы

    © AP

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Владелец лондонского "Челси" бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По информации The Sun, российский предприниматель больше не видит необходимости в продлении британской визы после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Великобритании до полугода.

    Напомним, Абрамович решил переехать в Израиль после затруднений, связанных с получением британской визы.

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