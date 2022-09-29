АБР предоставит Пакистану помощь в размере 1,5 млрд долларов

К концу октября Азиатский банк развития (АБР) предоставит Пакистану бюджетную поддержку в размере 1,5 миллиарда долларов.

К концу октября Азиатский банк развития (АБР) предоставит Пакистану бюджетную поддержку в размере 1,5 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом генеральный директор банка по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил в ходе брифинга для СМИ.

Отмечается, что эта бюджетная поддержка направлена на оказание помощи народу Пакистана в борьбе с последствиями крупных наводнений.

"Кроме того, АБР стремится подготовить более целенаправленную чрезвычайную поддержку, которая, как мы надеемся, будет одобрена к концу года", - добавил Жуков.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), 1 545 человек, в том числе 552 детей и 315 женщин, погибли и 12 850 получили ранения в результате дождей, продолжавшихся с 14 июня.

От ливневых дождей и наводнений пострадало 1 921 622 дома, из них 765 162 полностью разрушены.

В целом, 33,4 млн человек пострадали от дождей.