О нас

АБР предоставит Пакистану помощь в размере 1,5 млрд долларов

АБР предоставит Пакистану помощь в размере 1,5 млрд долларов К концу октября Азиатский банк развития (АБР) предоставит Пакистану бюджетную поддержку в размере 1,5 миллиарда долларов.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 10:37
АБР предоставит Пакистану помощь в размере 1,5 млрд долларов

К концу октября Азиатский банк развития (АБР) предоставит Пакистану бюджетную поддержку в размере 1,5 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом генеральный директор банка по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил в ходе брифинга для СМИ.

Отмечается, что эта бюджетная поддержка направлена на оказание помощи народу Пакистана в борьбе с последствиями крупных наводнений.

"Кроме того, АБР стремится подготовить более целенаправленную чрезвычайную поддержку, которая, как мы надеемся, будет одобрена к концу года", - добавил Жуков.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), 1 545 человек, в том числе 552 детей и 315 женщин, погибли и 12 850 получили ранения в результате дождей, продолжавшихся с 14 июня.

От ливневых дождей и наводнений пострадало 1 921 622 дома, из них 765 162 полностью разрушены.

В целом, 33,4 млн человек пострадали от дождей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу
Трехсторонние учения ВМС Южной Кореи, США и Японии начнутся в пятницу
29 сентября 2022 г. 09:09
Во Флориде 2 миллиона человек остались без света из-за урагана Иан
Во Флориде 2 миллиона человек остались без света из-за урагана "Иан"
29 сентября 2022 г. 07:55
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые
В Бразилии мост с автомобилями рухнул в реку, есть погибшие и раненые
29 сентября 2022 г. 07:30
МИД Британии: Китаю нужно определиться со своими союзниками
МИД Британии: Китаю нужно определиться со своими союзниками
29 сентября 2022 г. 05:38
Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики
Парламент Ливана проголосует по кандидатурам на пост нового главы республики
29 сентября 2022 г. 05:12
Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426
Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426
29 сентября 2022 г. 04:37
На Кипре в 2024 году построят первый в истории острова крематорий
На Кипре в 2024 году построят первый в истории острова крематорий
29 сентября 2022 г. 03:43
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
29 сентября 2022 г. 02:44
В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть раненые
В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть раненые
29 сентября 2022 г. 02:03
Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии
Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии
29 сентября 2022 г. 01:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi