Премьер Японии выразил раскаяние за действия Японии во Второй мировой войне

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду выразил "глубокое раскаяние" за действия своей страны в годы Второй мировой войны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С чувством глубокого раскаяния в сердце я стоял в молчаливой молитве здесь", - сказал он в начале своей речи перед обеими палатами американского конгресса на Капитолийском холме.

Абэ стал первым главой японского правительства, выступившим перед сенатом и палатой представителей конгресса США.