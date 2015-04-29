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    Премьер Японии выразил раскаяние за действия Японии во Второй мировой войне

    С чувством глубокого раскаяния в сердце я стоял в молчаливой молитве здесь

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду выразил "глубокое раскаяние" за действия своей страны в годы Второй мировой войны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "С чувством глубокого раскаяния в сердце я стоял в молчаливой молитве здесь", - сказал он в начале своей речи перед обеими палатами американского конгресса на Капитолийском холме.

    Абэ стал первым главой японского правительства, выступившим перед сенатом и палатой представителей конгресса США.

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