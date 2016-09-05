 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шимон Перес будет госпитализирован для установки кардиостимулятора

    Операция будет произведена сразу после возвращения Шимона Переса с международной конференции в Италии

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября бывший президент Израиля Шимон Перес перенесет операцию по установке кардиостимулятора. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявили в канцелярии экс-главы государства.

    Согласно опубликованной информации, операция будет произведена в медицинском центре "Шиба" (Тель а-Шомер) сразу после возвращения Шимона Переса с международной конференции в Италии.

    Операция будет производиться под местным наркозом, и ожидается, что Переса выпишут из больницы уже во вторник.

    Напомним, что в ночь на 29 июля Шимон Перес почувствовал себя плохо. К нему домой были вызваны врачи, которые диагностировали у Переса мерцательную аритмию сердца. 

    2 августа Шимону Пересу исполнилось 93 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi