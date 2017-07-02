Число жертв теракта в Дамаске увеличилось до 18 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Дамаске выросло до 18 человек.

Как передает Report, ранее сирийские СМИ сообщали о 4 погибших и 12 раненых.

Теракт произошел на площади Тахрир. Смертник совершил самоподрыв в автомобиле, начиненном взрывчаткой. Еще два автомобиля спецслужбам удалось обезвредить за пределами города.

***10:59

Не менее 4 человек погибли в результате теракта, совершенного смертником в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере SicuroIMS.

Теракт произошел сегодня утром у площади Тахрир. Смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Как сообщает агентство Франс Пресс, компетентные органы преследовали три заминированных автомобиля и смогли осуществить контролируемые взрывы двух из них при подъезде к Дамаску. Третий автомобиль был окружен на площади Тахрир, смертник совершил самоподрыв.