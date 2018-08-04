18 человек погибли в результате авиакатастрофы в России

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Красноярском крае произошло крушение вертолёта с пассажирами.

Как сообщает Report, по предварительным данным погибли 18 человек.

«Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», — сказал источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате крушения вертолёта Ми-2 погиб один человек.