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    18 человек погибли в результате авиакатастрофы в России

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Красноярском крае произошло крушение вертолёта с пассажирами.

    Как сообщает Report, по предварительным данным погибли 18 человек. 

    «Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», — сказал источник в экстренных службах.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате крушения вертолёта Ми-2 погиб один человек.

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