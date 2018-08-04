18 человек погибли в результате авиакатастрофы в России

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Красноярском крае произошло крушение вертолёта с пассажирами.
Как сообщает Report, по предварительным данным погибли 18 человек.
«Вертолет с пассажирами разбился в районе Игарки. Все находившиеся на борту погибли», — сказал источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате крушения вертолёта Ми-2 погиб один человек.
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