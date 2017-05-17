15-летняя датчанка планировала теракты в школах

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Суд признал 17-летнюю гражданку Дании виновной в подготовке терактов в двух школах Копенгагена, сообщает Report cо ссылкой на CBS.

Девушка, имя которой не называется, около двух лет назад, в возрасте 15 лет, перешла в ислам и стала поддерживать в интернете связь с последователями радикальных течений.

Некоторое время спустя подростку удалось купить химикаты, необходимые для создания взрывчатки типа TATP. Суд постановил, что девочка намеревалась сделать две бомбы, с помощью которых она хотела взорвать еврейскую школу в Копенгагене и свою бывшую школу в городе Хольбек, в 60 километрах от столицы.

Подсудимая не успела совершить теракты, так как была задержана полицией.

Девушка также была признана виновной в нападении на сотрудника колонии малолетних преступников, где она содержалась под стражей в ожидании суда.

Мера наказания будет назначена судом позже.