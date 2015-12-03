14 человек погибли, 17 ранены в результате перестрелки в США

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 14 человек погибли, 17 ранены в результате перестрелки в калифорнийском городе Сан-Бернардино в США. Как сообщает Report со ссылкой на CNN, cтрельба произошла в региональном центре Inland, который занимается оказанием помощи людям, страдающим умственными расстройствами. Из здания вышли 30 человек, которые ранее находились в заложниках.

По словам шефа местной полиции, один из подозреваемых в стрельбе в калифорнийском городе Сан-Бернардино обезврежен, второй ранен.

По данным телеканала, третий подозреваемый может все еще находиться на свободе.