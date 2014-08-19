 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украинские войска дошли до центра Луганска

    Батальон Донбасс вошел также в город Иловайск, последний ключевой пункт на пути в Донецк

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Украинские войска, проводящие на востоке страны антитеррористическую операцию, дошли до центра Луганска. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил  секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)  Андрей Лысенко. По его словам,  "силы АТО окружили ключевые города на Донбассе".  

    "Боевики начали действовать агрессивнее, потому что они чувствуют: скоро конец, о котором мы все так мечтаем. Уже в понедельник даже в центральные части Луганска дошли некоторые наши подразделения. Бои идут уже на улицах города", - сообщил А. Лысенко. 

    Отметим, 18 августа батальон "Донбасс" вошел также в город Иловайск, последний ключевой пункт на пути в Донецк.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi