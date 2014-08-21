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    В Москве закрыты четыре ресторана McDonald's

    Роспотребнадзор РФ обвиняет ресторан в нарушении санитарных норм

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Роспотребнадзор закрыл четыре ресторана McDonald's в Москве.

    Как сообщает Report  со ссылкой на Газета.Ру, ведомство обвиняет ресторан в нарушении требований санитарной безопасности. 

    Материалы дел о нарушениях санитарных норм готовятся для передачи в судебные органы в установленном законом порядке. Мероприятия по проверке предприятий указанной сети будут продолжены.

    В свою очередь, в компании заявляют, что, если Роспотребнадзор продолжит закрывать рестораны, многие люди лишатся работы, пострадать могут и российские фермеры.

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