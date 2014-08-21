В Москве закрыты четыре ресторана McDonald's

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Роспотребнадзор закрыл четыре ресторана McDonald's в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ру, ведомство обвиняет ресторан в нарушении требований санитарной безопасности.

Материалы дел о нарушениях санитарных норм готовятся для передачи в судебные органы в установленном законом порядке. Мероприятия по проверке предприятий указанной сети будут продолжены.

В свою очередь, в компании заявляют, что, если Роспотребнадзор продолжит закрывать рестораны, многие люди лишатся работы, пострадать могут и российские фермеры.