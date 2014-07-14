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    В Кремле рассматривают возможность о «точечных ударах» по Украине

    Москва не исключает возможность нанесения «точечных ответных ударов» по украинской армии в случае продолжения обстрелов территории России

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Москва рассматривает возможность нанесения «точечных ответных ударов» по украинской армии в случае продолжения обстрелов территории России. Как сообщает REPORT, об этом пишет "Коммерсантъ"  со ссылкой на источник в Кремле.

    Российские власти, как отметил источник, «точно знают», откуда ведется огонь. «Наше терпение не безгранично», — заявил он, подчеркнув вместе с тем, что речь идет не о полномасштабной операции, а о единичных ударах по позициям, откуда обстреливают российскую территорию.

    Ранее нанести точные удары по Украине предложил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. 

    Утром 13 июля власти Ростовской области сообщили, что на территорию региона залетел снаряд из Украины, попавший в жилой дом. В результате погиб мужчина. Еще две женщины получили ранения.

    МИД РФ выступил с резким заявлением в адрес Киева, предупредив о «необратимых последствиях». Украинская сторона отвергла  обвинения в свой адрес.

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