Взят анализ ДНК для установления личности пяти сгоревших в России азербайджанцев

"Мы ждем ответы анализа ДНК для отправки тел наших трагически погибших в Кировской области соотечественников в Азербайджан".

Об этом российскому бюро Report сказал вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов.

"Из-за того, что наших трагически погибших соотечественников невозможно опознать, взят анализ ДНК. Завтра будут ответы. Мы делаем все возможное для оказания помощи нашим соотечественникам, и как организация держим вопрос в центре внимания", - подчеркнул Э.Гусейнов.

Он сказал, что местная диаспора уже заказала гробы: "После завершения процесса оформления, тела будут отправлены в Азербайджан на автомобиле".

Отметим, что сегодня утром в Шабалинском районе Кировской области России был зафиксирован сильный пожар, в результате сгорели заживо четыре человека, один был госпитализирован с ожогами. Сгорело 90% поверхности его тела. Несмотря на госпитализацию, спасти его не удалось.