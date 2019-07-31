Пять азербайджанцев погибли в результате пожара в тепличном комплексе в России

Сегодня утром в Шабалинском районе Кировской области России произошел пожар.

Как сообщает российское бюро Report, информацию об этом распространил Следственный комитет Кировской области.

Отмечается, что пожар произошел в тепличном комплексе. В одном из деревянных двухэтажных строений, расположенных в комплексе зданий промышленных теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур, произошел пожар. В результате возгорания в огне погибло четыре человека. Еще один человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, однако, несмотря на помощь медиков, в ночь с 30 на 31 июля последний от полученных травм скончался.

По словам руководителя диаспоры азербайджанцев Кировский области Эльнура Гусейнова, все погибшие - азербайджанцы.

В тепличном комплексе общей площадью два гектара работало 20 человек.

Игбал Рустамов