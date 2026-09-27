В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти

В университете Тракья в городе Эдирне, Турция, прошла конференция "Путь к Победе", посвящённая 27 сентября - Дню памяти.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что конференция была организована совместно руководством провинции Эдирне, университетом Тракья, Государственным комитетом по работе с диаспорой, Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, Федерацией турецко-азербайджанских объединений (TADEF) и Ассоциацией культуры и солидарности "Азербайджанский дом" Эдирне.

В мероприятии приняли участие депутаты парламентов Азербайджана и Турции, дипломаты, руководители диаспорских организаций, профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

Сначала участники ознакомились с фотовыставкой, отражающей разрушения, причинённые на территориях Азербайджана в результате оккупационной политики Армении. Затем минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, после чего прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

На конференции был продемонстрирован видеоролик о мероприятиях, проведённых Государственным комитетом по работе с диаспорой в зарубежных странах в период Отечественной войны, а также интервью и выступления Президента Ильхама Алиева для представителей международных и зарубежных средств массовой информации в тот период.

Выступившие на мероприятии говорили о значении 27 сентября - Дня памяти, восстановлении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Победе в Отечественной войне, разрушениях, совершённых в период оккупации, а также азербайджано-турецких отношениях.

В художественной части мероприятия заслуженный артист Анар Шушалы в сопровождении Народного артиста Алихана Самедова и преподавателя Университета Мерсина Мелек Годжаевой исполнил музыкальные произведения, посвящённые братству Азербайджана и Турции и героизму нашего народа.