Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти

    Диаспора
    • 27 сентября, 2026
    • 16:58
    В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти

    В университете Тракья в городе Эдирне, Турция, прошла конференция "Путь к Победе", посвящённая 27 сентября - Дню памяти.

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

    Отмечается, что конференция была организована совместно руководством провинции Эдирне, университетом Тракья, Государственным комитетом по работе с диаспорой, Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле, Федерацией турецко-азербайджанских объединений (TADEF) и Ассоциацией культуры и солидарности "Азербайджанский дом" Эдирне.

    В мероприятии приняли участие депутаты парламентов Азербайджана и Турции, дипломаты, руководители диаспорских организаций, профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

    Сначала участники ознакомились с фотовыставкой, отражающей разрушения, причинённые на территориях Азербайджана в результате оккупационной политики Армении. Затем минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, после чего прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

    На конференции был продемонстрирован видеоролик о мероприятиях, проведённых Государственным комитетом по работе с диаспорой в зарубежных странах в период Отечественной войны, а также интервью и выступления Президента Ильхама Алиева для представителей международных и зарубежных средств массовой информации в тот период.

    Выступившие на мероприятии говорили о значении 27 сентября - Дня памяти, восстановлении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Победе в Отечественной войне, разрушениях, совершённых в период оккупации, а также азербайджано-турецких отношениях.

    В художественной части мероприятия заслуженный артист Анар Шушалы в сопровождении Народного артиста Алихана Самедова и преподавателя Университета Мерсина Мелек Годжаевой исполнил музыкальные произведения, посвящённые братству Азербайджана и Турции и героизму нашего народа.

    В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти
    В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти
    В университете Тракья в Эдирне прошла конференция ко Дню памяти

    27 Сентября – День памяти Турция
    Фото
    Ədirnədə "Zəfərə doğru uzanan yol" adlı konfransı keçirilib
    Фото
    Conference held at Trakya University in Edirne to mark Remembrance Day
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