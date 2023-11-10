В Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная Дню Победы Азербайджана

В российском городе Санкт-Петербург проведена конференция под названием “Победа”, посвященная Дню Победы Азербайджана.

В российском городе Санкт-Петербург прошла конференция под названием "Победа", посвященная Дню Победы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе госкомитета по делам диаспоры.

В мероприятии, организованном городской общественной организацией "Азербайджанская национально-культурная автономия по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", приняли участие представители различных общин и наши соотечественники.

Перед конференцией члены "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" совместно с сотрудниками генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге с глубоким почтением посетили барельеф основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева в этом городе.

Конференция началась с почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Затем от имени Государственного комитета по работе с диаспорой было представлено видеообращение заведующего отделом Руслана Гулиева, поздравившего участников мероприятия с Днем Победы.

Конференцию вступительным словом открыли председатель "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Вагиф Мамишев и генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Мероприятие продолжалось презентацией репортажа под названием “Нагорно-Карабахскому конфликту положен конец. Взгляд со стороны”, подготовленного телеканалом "Россия-1".

Гости, выступившие на конференции, поздравили наш народ и президента Азербайджана Ильхама Алиева с Победой.

B художественной части с концертной программой выступил хореографический ансамбль "Xазар" при "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области".