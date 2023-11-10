О нас

В Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная Дню Победы Азербайджана

В Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная Дню Победы Азербайджана В российском городе Санкт-Петербург проведена конференция под названием “Победа”, посвященная Дню Победы Азербайджана.
Диаспора
10 ноября 2023 г. 20:47
В Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная Дню Победы Азербайджана

В российском городе Санкт-Петербург прошла конференция под названием "Победа", посвященная Дню Победы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе госкомитета по делам диаспоры.

В мероприятии, организованном городской общественной организацией "Азербайджанская национально-культурная автономия по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", приняли участие представители различных общин и наши соотечественники.

Перед конференцией члены "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" совместно с сотрудниками генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге с глубоким почтением посетили барельеф основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева в этом городе.

Конференция началась с почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Затем от имени Государственного комитета по работе с диаспорой было представлено видеообращение заведующего отделом Руслана Гулиева, поздравившего участников мероприятия с Днем Победы.

Конференцию вступительным словом открыли председатель "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Вагиф Мамишев и генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

Мероприятие продолжалось презентацией репортажа под названием “Нагорно-Карабахскому конфликту положен конец. Взгляд со стороны”, подготовленного телеканалом "Россия-1".

Гости, выступившие на конференции, поздравили наш народ и президента Азербайджана Ильхама Алиева с Победой.

B художественной части с концертной программой выступил хореографический ансамбль "Xазар" при "Азербайджанской национально-культурной автономии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSankt-Peterburq şəhərində “Zəfər” konfransı təşkil edilib

Другие новости из категории

В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
В Казахстане отметили День Победы Азербайджана
В Казахстане отметили День Победы Азербайджана
9 ноября 2023 г. 19:02
В городах Украины прошла акция в честь Дня победы Азербайджана
ФотоВ городах Украины прошла акция в честь Дня победы Азербайджана
9 ноября 2023 г. 11:50
В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы
ФотоВ Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 14:43
Улица в Анкаре получила название Бульвар шехидов Карабаха
ФотоУлица в Анкаре получила название "Бульвар шехидов Карабаха"
8 ноября 2023 г. 14:05
В Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана
ФотоВ Хельсинки состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана
7 ноября 2023 г. 16:03
В США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоВ США отметили 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева
7 ноября 2023 г. 07:49
В США прошла конференция Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе
ФотоВ США прошла конференция "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - путь к победе"
5 ноября 2023 г. 04:24
Гражданам Азербайджана будут оказаны выездные консульские услуги в Одессе
ФотоГражданам Азербайджана будут оказаны выездные консульские услуги в Одессе
31 октября 2023 г. 17:09
В Праге прошла встреча с азербайджанской общиной в рамках Года Гейдара Алиева
ФотоВ Праге прошла встреча с азербайджанской общиной в рамках "Года Гейдара Алиева"
29 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi