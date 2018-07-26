Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В прошлом году свыше 10 тыс. азербайджанцев приняли гражданство России.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник", Азербайджан по этому показателю (10394 человек) занимает 7 место среди постсоветских стран.

Больше всего за получением российского паспорта обращаются украинцы (85119 человек), казахи (40718 человек) и таджики (29039 человек). На четвертом месте - Армения (23334 человек).

Меньше всего российское гражданство интересует туркмен (729 человек), латыши (166 человек) и литовцы (115 человек).