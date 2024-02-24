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В Польше открылся второй Дом Азербайджана

В Польше открылся второй Дом Азербайджана В польском городе Кракове состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.
Диаспора
24 февраля 2024 г. 15:15
В Польше открылся второй Дом Азербайджана

В польском городе Кракове состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В церемонии открытия приняли участие председатель госкомитета Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, а также представители дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин.

После официальной части для гостей был организован концерт, где прозвучали известные произведения азербайджанских и польских композиторов.

Отметим, что в настоящее время в 16 странах мира действуют 28 Домов Азербайджана, два из которых в Польше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolşada ikinci Azərbaycan Evi açılıb

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